شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 1704 إصابة جديدة بكورونا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

- التطعيم ضد الدرن لا يخفف أعراض فيروس كورونا أو يبعد الإصابة

- تقديم خدمة تفاعلية عبر الوتساب للاستفسار عن أهم المعلومات الصحية

دعا متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي: الجميع إلى الاستفادة من الخدمة التفاعلية لمركز الصحة "937" عن طريق الواتس آب من خلال الرقم 920005937 للاستفسار عن أهم المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وقال خلال المؤتمر الصحفي اليومي لآخر مستجدات كورونا في المملكة، أنه "تم تسجيل 1704 حالة جديدة بكورونا على عدد من المدن والمناطق، منها 6% حالات من الأطفال، و90% للبالغين، فيما 4% حالات سجلت في كبار السن.

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وكانت 30% نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما 70% سجلت في جنسيات متعددة لأخرى.

واضاف متحدث الصحة، إجمالي الحالات المصابة بكورونا في المملكة 37136 حالة، بينها 26753 حالة نشطة، منها 140 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

وتم تسجيل 1024 حالة تعافي جديدة، ليصل المجموع إلى 10144 حالة متعافية ولله الحمد، بينما سُجلت 10 وفيات جديد، ليصل مجموع الوفيات إلى 239 شخصًا رحمهم الله جميعًا.

و تنفي وزارة الصحة من يقول أن التطعيم ضد الدرن يخفف أعراض فيروس كورونا أو قد يُبعد الإصابة بالفيروس، وأوضحت أن فترة التعافي تأخذ من يومين بعد زوال الأعراض تقريبًا إلى 5 أسابيع في مداها البعيد. وسيتم تنفيذ الفحص الموسع على مراحل، حيث تم البدء بالمسح النشط الموجّه، وبدأت الآن المرحلة الثانية عبر تقديم الدعوات لمن قام بالتقييم الذاتي عبر تطبيق موعد لتطبيق الفحص المخبري.