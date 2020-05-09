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تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز عشرة آلاف حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 10144 حالة حتى الآن.
وسجّلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 1024 حالة تعافٍ جديدة.
وكانت وزارة الصحة قد سجلت أرقاماً عالية في حالات التعافي من كورونا في المملكة على مدى ثلاثة أيام متتالية، ولله الحمد.فيروس كورونا الجديد
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 03:50 PM
تسجيل 1024 حالة شفاء جديدة
تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز عشرة آلاف حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 10144 حالة حتى الآن.
وسجّلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 1024 حالة تعافٍ جديدة.
وكانت وزارة الصحة قد سجلت أرقاماً عالية في حالات التعافي من كورونا في المملكة على مدى ثلاثة أيام متتالية، ولله الحمد.
، المملكة تتخطى حاجز الـ10 آلاف متعافٍ من فيروس "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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