، المملكة تتخطى حاجز الـ10 آلاف متعافٍ من فيروس "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 1024 حالة شفاء جديدة

تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز عشرة آلاف حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 10144 حالة حتى الآن.

وسجّلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 1024 حالة تعافٍ جديدة.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت أرقاماً عالية في حالات التعافي من كورونا في المملكة على مدى ثلاثة أيام متتالية، ولله الحمد.فيروس كورونا الجديد