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محمد بن مسعود - الدمام - حصل علي صالح البيجاني الزهراني، أحد منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، على درجة الماجستير من جامعة المؤسس.
وقد نال "البيجاني" هذه الدرجة العلمية بتقدير "امتياز" في تخصص علم الاجتماع.
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 03:19 PM
حصل علي صالح البيجاني الزهراني، أحد منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، على درجة الماجستير من جامعة المؤسس.
وقد نال "البيجاني" هذه الدرجة العلمية بتقدير "امتياز" في تخصص علم الاجتماع.
، "البيجاني" ينال الماجستير من جامعة المؤسس بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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