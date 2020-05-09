، "البيجاني" ينال الماجستير من جامعة المؤسس بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصل علي صالح البيجاني الزهراني، أحد منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، على درجة الماجستير من جامعة المؤسس.

وقد نال "البيجاني" هذه الدرجة العلمية بتقدير "امتياز" في تخصص علم الاجتماع.