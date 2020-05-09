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أطلق الأردن تطبيقاً جديداً يسمح بالإبلاغ عن أي تجمعات مخالفة لإجراءات الوقاية من وباء "كوفيد-19"، أو خرق لحظر التجول أو عن أشخاص يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).
وأوضحت وزارة الصحة في شريط فيديو نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الهدف هو الإبلاغ عن أي تجمعات للأشخاص أو الاشتباه بإصابات بفيروس كورونا مع تحديد موقع التجمعات أو الإصابات".
وأضافت أنه بموجب التطبيق يتم تحديد نوع التجمع وعدد الأشخاص أو المحلات المخالفة أو وجود كسر لحظر التجول وتحديد الموقع وإرسال الإبلاغ.
وأطلق على التطبيق المجاني اسم "سي رادار" (رادار كورونا)، ويمكن للمستخدمين تحميله مجانا على أجهزة "الأندرويد" عبر "غوغل بلاي" على أن يتم توفيره على مجموعة "آبل" الشركة الصانعة لهواتف "أي فون" خلال أيام.
ويعتبر التطبيق ثاني وسيلة تطلقها السلطات بعد الخط الساخن 193 للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة.
فيروس كورونا الجديد
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 03:02 PM
ثاني وسيلة بعد الخط الساخن"سي رادار".. الأردن يطلق تطبيقاً للإبلاغ عن مخالفات إجراءات "كورونا"
أطلق الأردن تطبيقاً جديداً يسمح بالإبلاغ عن أي تجمعات مخالفة لإجراءات الوقاية من وباء "كوفيد-19"، أو خرق لحظر التجول أو عن أشخاص يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).
وأوضحت وزارة الصحة في شريط فيديو نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الهدف هو الإبلاغ عن أي تجمعات للأشخاص أو الاشتباه بإصابات بفيروس كورونا مع تحديد موقع التجمعات أو الإصابات".
وأضافت أنه بموجب التطبيق يتم تحديد نوع التجمع وعدد الأشخاص أو المحلات المخالفة أو وجود كسر لحظر التجول وتحديد الموقع وإرسال الإبلاغ.
وأطلق على التطبيق المجاني اسم "سي رادار" (رادار كورونا)، ويمكن للمستخدمين تحميله مجانا على أجهزة "الأندرويد" عبر "غوغل بلاي" على أن يتم توفيره على مجموعة "آبل" الشركة الصانعة لهواتف "أي فون" خلال أيام.
ويعتبر التطبيق ثاني وسيلة تطلقها السلطات بعد الخط الساخن 193 للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة.
، "سي رادار".. الأردن يطلق تطبيقاً للإبلاغ عن مخالفات إجراءات "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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