شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 1,200 سلة رمضانية في حضرموت والان نبدء بالتفاصيل
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 1,200 سلة غذائية رمضانية، تزن 88 طنًا و880 كيلو غراماً، للأسر المحتاجة والأشد فقرًا في مديريات المكلا، وغيل باوزير، وبروم ميفع بمحافظة حضرموت بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي ذلك ضمن خطة توزيع السلال الغذائية على الأسر المتضررة بسبب الإجراءات الاحترازية كمنع التنقل وتعطيل بعض القطاعات تحسبًا لانتشار فيروس كورونا.
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