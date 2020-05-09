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ذكرت دارة الملك عبدالعزيز أن الأذان كان يرفع في الماضي من المنارات التي كانت تفتح في الوقت المحدد وتقفل بعده.
وقالت الدارة عبر "تويتر": كان لكل منارة باب من داخل المسجد، وكان الأذان يبدأ من المنارة الرئيسة، ثم يتبعه بقية المؤذنين من المنارات الأخرى، ومن هذه المنارات "الشكيلية؛ باب الرحمة؛ باب السلام" ليصل صوت الأذان حول ارجاء المدينة المنورة المختلفة.
وأضافت: في الوقت الحاضر يكتفى بالأذان من دكة المؤذنين، وتعرف بالمكبرية، وتقع المكبرية شمال المنبر عالية مربعة رخامية قائمة على أعمدة رشيقة.
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 02:56 PM
كان يبدأ من المنارة الرئيسة ثم يتبعه بقية المؤذنينتعرف على طريقة رفع الأذان في المسجد النبوي قديماً
ذكرت دارة الملك عبدالعزيز أن الأذان كان يرفع في الماضي من المنارات التي كانت تفتح في الوقت المحدد وتقفل بعده.
وقالت الدارة عبر "تويتر": كان لكل منارة باب من داخل المسجد، وكان الأذان يبدأ من المنارة الرئيسة، ثم يتبعه بقية المؤذنين من المنارات الأخرى، ومن هذه المنارات "الشكيلية؛ باب الرحمة؛ باب السلام" ليصل صوت الأذان حول ارجاء المدينة المنورة المختلفة.
وأضافت: في الوقت الحاضر يكتفى بالأذان من دكة المؤذنين، وتعرف بالمكبرية، وتقع المكبرية شمال المنبر عالية مربعة رخامية قائمة على أعمدة رشيقة.
، تعرف على طريقة رفع الأذان في المسجد النبوي قديماً ،
المصدر : الخليج 365
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