، توزيع 200 سلة من جمعية هدية منصور العامر بـ"طندباوي مكة" ،

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وقف مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل الصواط، وعدد من موظفي المركز، بحضور مدير عام جمعية هدية منصور العامر في حي الطندباوي "شارع المنصور " بمكة المكرمة، على توزيع 200 سلة مقدمة جمعية هدية للأسر المتضررة إثر جائحة كورونا.
جاء ذلك ضمن حملة مجتمع واعي المنبثقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة الأسر المتأثرة خلال أزمة كورونا.
وعبّر "العامر" عن شكره لمركز التنمية الاجتماعية بمكة على الدور الكبير في دعم الجمعيات الخيرية والتواجد في الميدان؛ لمتابعة سير العمل، ووصول السلال الغذائية والخدمات للأسر في الأحياء المتأثرة من العزل الوقائي إثر جائحة كورونا.
وأشاد "العامر" بشركاء جمعية هدية من المتبرعين والقطاع الخاص وتسابقهم لتقديم خدمات مميزة للأهالي بمكة المكرمة.
وقال: ما تقدمه الجمعية ليس إلا ترجمة لما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، من رعاية واهتمام بالإنسان.
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 02:48 PM
مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة وقف على التسليم ميدانياًتوزيع 200 سلة من جمعية هدية منصور العامر بـ"طندباوي مكة"
وقف مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل الصواط، وعدد من موظفي المركز، بحضور مدير عام جمعية هدية منصور العامر في حي الطندباوي "شارع المنصور " بمكة المكرمة، على توزيع 200 سلة مقدمة جمعية هدية للأسر المتضررة إثر جائحة كورونا.
جاء ذلك ضمن حملة مجتمع واعي المنبثقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة الأسر المتأثرة خلال أزمة كورونا.
وعبّر "العامر" عن شكره لمركز التنمية الاجتماعية بمكة على الدور الكبير في دعم الجمعيات الخيرية والتواجد في الميدان؛ لمتابعة سير العمل، ووصول السلال الغذائية والخدمات للأسر في الأحياء المتأثرة من العزل الوقائي إثر جائحة كورونا.
وأشاد "العامر" بشركاء جمعية هدية من المتبرعين والقطاع الخاص وتسابقهم لتقديم خدمات مميزة للأهالي بمكة المكرمة.
وقال: ما تقدمه الجمعية ليس إلا ترجمة لما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، من رعاية واهتمام بالإنسان.
، توزيع 200 سلة من جمعية هدية منصور العامر بـ"طندباوي مكة" ،
المصدر : الخليج 365
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