، تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة.. و"المدني" يحذر ،

محمد بن مسعود - الدمام - تصحب برياح نشطة سطحية.. حتى الساعة 9 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساء.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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