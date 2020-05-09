محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة في قطر عن تسجيل 1130 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 18819. وقالت "الصحة القطرية": إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 13 حالة، فيما بلغ عدد الفحوص الجديدة 4096، وعدد حالات الشفاء 129، ليبلغ إجمالي المتعافين 2499. فيروس كورونا الجديد Advertisements 09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 02:40 PM تسجيل 1130 إصابة جديدة.. قطر: ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 19 ألف حالة تسجيل 1130 إصابة جديدة.. قطر: ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 19 ألف حالة أعلنت وزارة الصحة في قطر عن تسجيل 1130 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 18819. وقالت "الصحة القطرية": إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 13 حالة، فيما بلغ عدد الفحوص الجديدة 4096، وعدد حالات الشفاء 129، ليبلغ إجمالي المتعافين 2499. الكلمات المفتاحية ، تسجيل 1130 إصابة جديدة.. قطر: ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 19 ألف حالة ،

المصدر : الخليج 365

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