محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، الثلاثاء الماضي، بترقية مطلق محمد عوض العتيبي إلى وظيفة "مدير عام الأحوال المدنية " بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. 09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 02:36 PM Advertisements ترقية "العتيبي" إلى المرتبة الرابعة عشرة ترقية "العتيبي" إلى المرتبة الرابعة عشرة صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، الثلاثاء الماضي، بترقية مطلق محمد عوض العتيبي إلى وظيفة "مدير عام الأحوال المدنية " بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. الكلمات المفتاحية ، ترقية "العتيبي" إلى المرتبة الرابعة عشرة ،

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