، 663 إصابة في يوم واحد.. جنوب إفريقيا تشهد أعلى ارتفاع في حالات الإصابة بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت جنوب إفريقيا أمس الجمعة 663 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية و17 حالة وفاة جديدة، وذلك في أعلى عدد من الإصابات شهدته البلاد منذ بداية ظهور أولى حالات الفيروس فيها.

وأوضح وزير الصحة الجنوب أفريقي زويلي خويزي في تصريح له، أن العدد الإجمالي ارتفع بذلك إلى 8895 حالة إصابة و178 حالة وفاة إجمالية، مضيفاً أنه تم وضع 77 من المصابين في وحدات العناية المركزة، في ظل إجراء 307.752 تحليلاً مخبرياً.

ولفت الوزير إلى أن مقاطعة كيب الغربية صنفت كبؤرة تفشي الفيروس حيث سجلت 4497 حالة إصابة و88 حالة وفاة، تليها غوتنغ بتسجيلها 1851 حالة إصابة و18 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد