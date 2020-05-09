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محمد بن مسعود - الدمام - قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن خزانات وقود الطيران بمطار معيتيقة الدولي في ليبيا أصيبت في هجوم وقع يوم السبت، مما تسبب في اندلاع حرائق.
وقالت المؤسسة: "إصابة حظيرة خزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، بمستودع مطار معيتيقة الدولي، وجارٍ التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء الشجعان".
ولم تذكر المؤسسة في البيان الذي نشرته على صفحتها على "فيسبوك" أي تفاصيل عن الهجوم.
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 02:25 PM
قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن خزانات وقود الطيران بمطار معيتيقة الدولي في ليبيا أصيبت في هجوم وقع يوم السبت، مما تسبب في اندلاع حرائق.
وقالت المؤسسة: "إصابة حظيرة خزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، بمستودع مطار معيتيقة الدولي، وجارٍ التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء الشجعان".
ولم تذكر المؤسسة في البيان الذي نشرته على صفحتها على "فيسبوك" أي تفاصيل عن الهجوم.
، في هجوم السبت.. مؤسسة النفط الليبية: إصابة خزانات وقود في مطار معيتيقة واندلاع حرائق ،
المصدر : الخليج 365
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