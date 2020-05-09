شكرا لمتابعة خبر عن «البيئة» تؤكد على توفر جميع السلع الغذائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، اليوم السبت، عن توفر كافة السلع الغذائية بكثرة وبأسعارها الطبيعية المعتادة.

وأوضح المهندس سعيد الغامدي، إن لجنة وفرة السلع وضبط الأسعار قامت بجولات تفقدية للتأكد من الوفرة ومتابعة الأسعار بمنطقة مكة المكرّمة، وتقديم الدعم اللوجستي لإيصال تلك السلع للأسواق بالكميات التي تغطي حاجة السكان بالمنطقة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة للحفاظ على وفرة المنتجات الزراعية في الأسواق بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وبمتابعة مستمرة من الوزارة لجميع المشاريع الزراعية بالمنطقة، وبحث سبل تطوير القطاع الزراعي.