شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سيول تجتاح سميراء بجنوب حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): شهدت مدينة سميراء بجنوب منطقة حائل سيول جراء الأمطار التى هطلت عليها خلال الساعات الماضية. شهدت مدينة سميراء بجنوب منطقة حائل سيول جراء الأمطار التى هطلت عليها خلال الساعات الماضية. ووثق مقطع فيديو السيول وهي تجتاح أجزاء من شرق المدينة اليوم السبت. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت اليوم بهطول أمطار على عدة مناطق ومنها منطقة حائل .

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