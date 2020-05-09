إنقاذ شاب من الشلل بعد إصابته بمرض نادر في القصيم

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):تمكن طاقم طبي بمستشفى ضرية العام بمنطقة القصيم، من إنقاذ شاب من الإصابة بشلل الأطراف السفلية، وذلك بعد إحضاره إلى قسم الطوارئ وهو غير قادر على الحركة.
واكتشف الأطباء، أن الشاب مصاب بمرض نادر جداً يعرف بـ periodic hypokalemic paralysis وهو عبارة عن نقص حاد في معدل عناصر البوتاسيوم بالدم؛ ليتم إعطاءه العلاج المناسب "بوتاسيم" .
وتحسنت حالة الشاب المريض، بعد مرور 4 ساعات حيث تمكن من تحريك أطرافه السفلية، إلى أن نجح في المشي بصورة طبيعية، كما غادر المستشفى بكامل صحته.
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