شكرا لمتابعة خبر عن «الزعاق» : أجواء متقلبة بسبب الرياح والأمطار على عدة مناطق اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الدكتور خالد الزعاق خبير الطقس والمناخ والباحث الفلكي ، أجواء متلقبة اليوم السبت بسبب الرياح وهطول الأمطار . توقع الدكتور خالد الزعاق خبير الطقس والمناخ والباحث الفلكي ، أجواء متلقبة اليوم السبت بسبب الرياح وهطول الأمطار . ونبه " الزعاق " بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة على الشمالية والوسطى والمدينة المنورة . كما توقع تشكلات سحبية على أجزاء متفرقة من المناطق الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية نواحي الحفر والقصيم والحائل وغرب الرياض والكويت .

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