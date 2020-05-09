شكرا لمتابعة خبر عن طبيب في جدة يضحي براحته لإيصال دواء لشاب مريض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):قام طبيب استشاري مستشفى الملك فهد بجدة بموقف نبيل إزاء شاب فقد القدرة على الحركة منذ سبع سنوات، ولم يستطيع أن يجلب دوائه بنفسه.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما اتصل الشاب بطبيبه الاستشاري، وأبلغه أن دواءه أوشك على الإنتهاء، فحاول الطبيب استخدام نظام "وصفتي" لتمكين الشاب من صرف علاجه إلا أن الأمر فشل لكون الشاب لا يمتلك حساب في إبشر.
وفكر الطبيب في حل آخر وهو إيصال الدواء عبر شركات الشحن، إلا أنه وجد أن هذا الحل سيستغرق وقت طويل، لذلك عزم على إيصال الدواء بنفسه لمريضه، وبالفعل ن قطع مسافة ٢٤٠ كلم، حتى وصل إلى شرقي محافظة الليث، واتصل بالشاب المريض، وأبلغه أنه معه دواء ويريد إيصاله إليه في منزله.
وبالفعل أبلغه الشاب بموقع منزله، وذهب الطبيب إليه، وفرح الشاب بالتضحية التى قام بها الطبيب من أجله.
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