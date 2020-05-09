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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند» : رياح نشطة وغبار على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت، وجود رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق.
وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم السبت أن تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية ونشطة، ومتوقع أن تثير الغبار في: شمال الوسطى، وفي الشمال، وفي الشمال الغربي، وفي الغربية " .
وأضاف: " متوقع اليوم السبت أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مناطق: مكة، المدينة، القصيم، وجنوب حائل حفرالباطن الكويت، بالإضافة إلى عسير، الباحة " .
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