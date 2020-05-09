شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية ترفع أكثر من 7700 طن نفايات وتنفيذ أكثر من 814 جولة رقابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

كثفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية، وكذلك حملات التعقيم والتطهير، والتي تأتي ضمن حرصها في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس " كورونا " المستجد (كوفيد-١٩) ، وكذلك تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، في شهر رمضان المبارك، حيث نفذت الأمانة يوم أمس الجمعة 15/09/1441هـ، ٨١٤ جولة منها ٢٣ جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، واشتملت الجولات على الكشف عن مجموعة من المخالفات والتي تمثلت في الكشف على مخالفات التكدس، حيث قدرت بـ ٢٠ مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة واحدة في مساكن العمالة، بالإضافة إلى ٣٧ مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد -١٩ )، كما تم إصدار مخالفتين لمزاولة أنشطة من المحلات الغير مستثناة و ٥٥ مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة منع التجول، كما اشتملت الجولات على إصدار شهادات صحية لعدد من المنشآت والتي قدرت بـ ٣٥ شهادة.

أما فيما يخص النظافة والاصحاح البيئي فقد رفعت الأمانة ٧٧٧٥ طن من النفايات، بمشاركة ٩٩٥٨ فرد و ١٩٨٤ آلية ومعدة من معدات النظافة والإصحاح البيئي، وذلك من مخلفات المحلات والأسواق التجارية، بالإضافة إلى الأحياء والشوارع العامة، كما تم تطهير وتعقيم ٦٢٨٦ من الآليات والمعدات والحاويات، وإزالة ٣٨٩٨ متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة ٨٩١ كجم من المنتجات المخالفة والغير صالحة للاستخدام، كما تم تنظيف وتطهير ١١٦٣ موقعا في المحلات والأسواق التجارية باستخدام ٢٠٩٥٥٣ لتر من المعقمات والمطهرات المستخدمة في عملية التطهير والتعقيم.

وحرصت الأمانة ومن خلال المسؤولية الاجتماعية أن تقدم معلومات متعددة حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها المجتمع من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الأخبار الصحفية، حيث تم نشر ٧٣ تغريدة تحتوي على جهود الأمانة اليومية ومجموعة من النصائح التوعوية حول الوقاية من جائحة كورونا

وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية بأن الفرق الميدانية بالأمانة تحرص على تكثيف الحملات الرقابية المستمرة لتطبيق الأنظمة و عمل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم في عدد من المواقع من أجل بيئة سليمة وآمنة للجميع، وتنوه الأمانة بأنه في وجود أي شكوى أو استفسار أو ملاحظة التواصل من خلال مركز ٩٤٠ .

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