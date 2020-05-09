شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية تنفذ أكثر من ٧٣٤ ألف متر مربع من أعمال السفلتة السنوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

تمكنت أمانة المنطقة الشرقية من تنفيذ أكثر من ٧٣٤ ألف متر مربع من أعمال السفلتة المنفذة حتى نهاية شهر أبريل الماضي، متجاوز بذلك إجمالي المخطط السنوي بنسبة 106.24٪

وذكر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في بيان صحافي: أن الأمانة عملت على تكثيف أعمال السفلتة، و معالجة حفر الطرق، و الأرصفة وما يأتي ضمنها، من دهانات الأرصفة والطرق، وذلك ضمن خطتها السنوية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، مستغلة فترة منع التجول لزيادة وتيرة هذه الأعمال، ما ساهم بشكل كبير في تنفيذ أعمال الأسفلت والتي بلغت حتى نهاية شهر أبريل (734000) متر مربع، ضمن إجمالي الكمية المخطط تنفيذها حتى عام 2020 ، حيث بلغ إجمالي معالجة حفر الطرق 72497 متر مربع، لافتا الى أن إجمالي الكمية المخطط تنفيذها حتى عام 2020م 82000، إذ بلغ تنفيذ البند من إجمالي المخطط السنوي نسبة 88.41٪،

وقال أن أعمال الأرصفة التي قُسِّمت لـ "بردورات " و " انترلوك " تم تنفيذ 23410 متر طولي من " بردورات " والذي بلغت نسبة إنجازه من المخطط السنوي 93.64٪، و 43500 متر مربع من " انترلوك " والبالغة نسبة إنجازه من المخطط السنوي 82.08٪،

وأكد المهندس فهد الجبير على أن الأمانة عملت على تنفيذ أعمال الدهانات المقسمة ما بين الأرصفة " بردورات " و الطرق، حيث بلغ إجمالي الكميات المنفذة لدهانات الأرصفة 34400 متر طولي، بينما دهانات الطرق وصلت لـ 23200 متر مربع.

وشدد على أن الأمانة واصلت أعمال الصيانة والتأهيل والتطوير للطرق خلال فترة منع التجول، والتي تُنفذ حسب خطة مجدولة وضعتها الأمانة لتنفيذها في جميع المدن والمحافظات في المنطقة؛ لخدمة المواطن والمقيم، حيث تم تكثيف الأعمال بهدف الانتهاء منها في أسرع وقت، وجاء ضمنها طريق الملك فهد بن عبد العزيز، طريق الملك سعود بن عبد العزيز، وطريق الأمير نايف بن عبد العزيز، حيث تم تقسيم أعمال صيانة طريق الملك فهد بن عبد العزيز، إلى قسمين، الأول من تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد، إلى تقاطع طريق الجبيل الظهران بطول 5300 متر طولي، والثاني من تقاطع طريق الجبيل الظهران إلى تقاطع طريق أبو حدرية بطول 5550 متر طولي، منوّهاً بأن الأمانة انتهت من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى والتي تضمّنت أعمال كشط وإعادة سفلتة 137000 م2، وأعمال دهان الطرق بمساحة 4750 م2، وأعمال الإزالة لطبقات الطريق بحجم 3237م3، فيما تم استبدال عدد 1386 لمبة ليد موفرة للطاقة لوحدات الإنارة بثلاث أنفاق، كما تم استبدال عدد 180 لمبة لوحدات الإنارة الصوديوم، وترميم ودهان الحواجز الخرسانية والحديدية بمساحة 5400 متر طولي، واستبدال 54 لوحة ضمن وسائل السلامة والعلامات الإرشادية، وصيانة 100 منهل من مناهل تصريف المياه، فيما تم إزالة 463م3 من مخلفات قنوات تصريف الأمطار بالأنفاق، وتنظيف وتعقيم جدران الأنفاق بمساحة 24000م2.

وأشار أمين الشرقية إلى بدء الأمانة بأعمال الكشط للمرحلة الثانية من صيانة طريق الملك فهد بن عبد العزيز، وتحديداً من تقاطع طريق الجبيل الظهران باتجاه طريق أبو حدرية، حيث بلغت مساحة الكشط لـ 6000 متر مربع " طول 300م * عرض 20 م"، كما تم البدء بأعمال صيانة طريق الملك سعود بن عبد العزيز، ابتداءً بكشط الجزء من تقاطع إشارة منطقة الخضرية بطول 250 متر طولي باتجاه طريق الجبيل الظهران، فيما لا تزال الأعمال جارية.

فيما لا تزال أعمال الصيانة والتأهيل أيضا بطريق الأمير نايف بن عبد العزيز جارية، من تقاطع طريق الملك سعود بن عبد العزيز إلى تقاطع طريق الملك خالد بن عبد العزيز باتجاه الجنوب، حيث حققت حتى الآن أعمال فرد طبق الأساس الترابي 5440م3، وتم فرد طبقة الجيوجريد بمساحة 27200 م2، فرد طبقة الجيوتكستيل بمساحة 27200م2، كما تم تركيب أحواض زراعة بالجزيرة الوسطية وبلغ عدد الأحواض 80 حوض زراعي، فيما قدرت أعمال الأرصفة "البردورات " 1200 متر طولي، و الـ " انترلوك " 3200م2.

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وأوضح الجبير أن مشاريع الإنشاء المتضمنة مشاريع الطرق والجسور وتصريف المياه التي تقوم بها الأمانة تأتي للمساهمة في تحقيق رؤية الأمانة الحضارية وتنفيذ مشاريعها من خلال أفضل الممارسات بما يحقق دورها الفاعل في عملية الإعمار وتحسين جودة الحياة وجذب الاستثمار وفقاً لرؤية المملكة 2030م، حيث تستمر أمانة المنطقة الشرقية بالعمل بمدخل ضاحية الملك فهد بمدينة الدمام، بشارع الملك سعود من تقاطعه مع شارع الامام الشافعي، وحتى تقاطعه مع شارع بلال بن رباح، بمساحة إجمالية تتجاوز ٦٢٠٠ متر مربع، وشملت الأعمال أعمال الحفر مع ترحيل ناتج الحفر والتي تم الانتهاء منها بالكامل، وتم وضع طبقة نسيج قماشي (جيوتك ستايل ) وتم الانتهاء من تنفيذ 100٪ منه، ومن ثم تم وضع فلتر حصوي وتم تنفيذه 100 ٪، وتم إجراء الاختبارات الحقلية اللازمة، وتم استخدام ماده CLSM وهي مواد مالئة منخفضة المقاومة، وتمتاز هذه المادة بسهولة وسرعة أعمال الصب، وهي خلطه جاهزة لا تحتاج إلى تخزين المواد في الموقع، ولها قدرة عالية على ملء كافة أنواع الحفر والخنادق، وهي صديقة للبيئة وتقلل من مستوى الضوضاء بالمنطقة المحيطة بالموقع، كما أنها لا تحتاج إلى عدد كبير من العمالة والمعدات، فيما سيتم فرد طبقة الاسفلت السطحية خلال هذا الاسبوع - بمشيئة الله -.