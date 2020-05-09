الصحة النفسية بحفر الباطن تقدم خدماتها لـ175 حالة عبر مبادرة التواصل الصوتي والمرئي

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن -ممثلة بمستشفى الصحة النفسية- مبادرة التواصل الصوتي والمرئي بقسم الرعاية الصحية المنزلية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت صحة حفر الباطن، أن الفريق الطبي المختص قدم خدماته الصحية عبر التواصل المرئي والصوتي، حيث تم معاينة 175 حالة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لها. بالإضافة إلى توجيه فريق الطب المنزلي للمرضى في منازلهم دون الحاجة لمراجعة المستشفى.

وجاءت هذه المبادرة ضمن المبادرات التي أطلقتها صحة حفر الباطن، والتي تسهم في تقديم الدعم اللازم لتهيئة الجوانب الصحية.

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وأكدت صحة حفر الباطن، حرصها الدائم على توفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين لهم في منازلهم، دون الحاجة إلى مراجعة المستشفيات؛ حفاظًا على سلامتهم.

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