«مدني المدينة» يدعو لتوخي الحيطة والحذر من حالة ماطرة على المنطقة

نظرًا لحالة عدم استقرار الطقس..
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، نظرًا لحالة عدم استقرار الطقس، التي تتأثر بها منطقة المدينة المنورة وبعض المحافظات .
وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة النقيب عبدالعزيز الزهراني، أنه بناءً على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فإن أجواء المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار على بعض المناطق، ومنها منطقة المدينة المنورة وبعض محافظاتها (المهد، وادي الفرع، والحناكية، وخيبر، والعلا، والعيص)، بدءًا من صباح اليوم وحتى الأربعاء المقبل.
ونوه الزهراني، إلى توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتساقط للبرد ورياح نشطة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الاحتياطات في حال هطول الأمطار والسيول.
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