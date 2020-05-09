بدعم من وزارة الثقافة.. «فن العزلة» أول معرض فني افتراضي بالمملكة

أعلنت وزارة الثقافة عن افتتاح أول معرض فني افتراضي في المملكة تحت مسمى «فن العزلة».

وأوضحت وزارة الثقافة -عبر حسابها بتويتر- أن المعرض الافتراضي يتيح للزائر فرصة التجول في عدد من الصالات الفنية عبر تقنية الواقع الافتراضي.

وانطلق المعرض الافتراضي عبر المنصة الإلكترونية التي تقدم للزائر محاكاة واقعية للمعارض الفنية وتسمح له باستعراض محتويات المعرض والتنقل بين صالاته عن طريق جهازه الإلكتروني.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن معرض «فن العزلة» يأتي بمبادرة من مجموعة «ميادين» وبدعم من وزارة الثقافة؛ وبشراكة حصرية مع STC من أجل تشجيع الفنانين السعوديين على مشاركة أعمالهم الفنية التي أبدعوها خلال فترة العزل الوقائي وعرضها للجمهور في فضاء إلكتروني يحاكي المعرض الحقيقي.

ويتضمّن المعرض صالات متنوعة، مخصصة للهواة والمحترفين، كما خُصصت إحدى الصالات للأطفال بعنوان «مواهب عزلة».

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وتهدف وزارة الثقافة من دعم معرض «فن العزلة» إلى تشجيع الابتكار في المجال الثقافي وتعزيز الحضور الافتراضي للفعاليات الثقافية في فترة العزل الوقائي.

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