مصادرة 400 كجم خضراوات وورقيات في نطاق بلدية الشوقية

نفَّذت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين.

ويأتي ذلك، امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان «غذاؤكم أمانة»؛ بهدف القضاء على هذه الظاهرة، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية، وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أنه تمت مصادرة 400 كجم من الخضار والورقيات، وتسليمها لجمعية حفظ النعمة، بعد التأكد من سلامتها، تم ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية، وإتلاف 70 كجم من الخضار الفاسد.

وإذ تؤكد الأمانة، أنها شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها؛ نظرًا لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري، كما جهزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة، التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي.