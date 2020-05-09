الحربي: منخفض جوي يؤثر على عدة مناطق.. السبت

أوضح خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، «علي الحربي»، خصائص المنخفض الجوي الذي تشهده بعض مناطق المملكة اليوم السبت.

وقال الحربي، عبر تويتر، إنَّه منخفض حركي على حوض المتوسط بمركزية منخفض سطحي على العراق، مصحوب بجبهة هابطة تعبر مناطق الشمال وتبوك، تتسبب في تدنّي الرؤيا الأفقية.

وتابع الحربي قائلًا، إنَّ المنخفض يتضمن حزامًا سحابيًّا ممطرًا على جبال الباحة والطائف وشرقها، يمتد حتى جنوب المدينة المنورة وغرب الرياض والقصيم والحفر.

Advertisements

وأشار «الحربي» إلى أنَّ المنخفض الثاني والأهم، يتزامن مع العشر الأواخر من شهر رمضان، وهو أغزر مطرًا وغير مصحوب بجبهات متوسطية مغبرة.

وأضاف أنّه سيكون «حراري تصعيدي بامتياز، غزير في جبال مكة والمدينة وشرقها حتى القصيم وحائل إذا كان هناك حراك للغبار فهو بسبب شدة السحب الممطرة والغزيرة».

اقرأ أيضا:

الحصيني: أمطار متفاوتة وبرد على بعض مناطق المملكة.. اليوم