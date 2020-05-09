الحصيني: أمطار متفاوتة وبرد على بعض مناطق المملكة.. اليوم

توقَّع الباحث الفلكي السعودي عبدالعزيز الحصيني، أنه خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة من اليوم السبت؛ حتى صباح غدٍ الأحد ستكون هناك- إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر.

وأوضح، أن الأمطار ستكون من خفيفة لشبه غزيرة، تصاحبها حبات البرد على عموم القصيم وأجزاء من حائل والباحة وعسير وجازان وشرق المدينة والزلفي وعفيف وحفر الباطن وشمال الصمان.

كما توقَّع الحصيني، أن تكون هناك رياح مثيرة للأتربة متفاوتة على شمال وغرب ووسط المملكة.