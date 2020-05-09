تصاحبها رياح مثيرة للأتربة على شمال وغرب ووسط..
توقَّع الباحث الفلكي السعودي عبدالعزيز الحصيني، أنه خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة من اليوم السبت؛ حتى صباح غدٍ الأحد ستكون هناك- إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر.
وأوضح، أن الأمطار ستكون من خفيفة لشبه غزيرة، تصاحبها حبات البرد على عموم القصيم وأجزاء من حائل والباحة وعسير وجازان وشرق المدينة والزلفي وعفيف وحفر الباطن وشمال الصمان.
كما توقَّع الحصيني، أن تكون هناك رياح مثيرة للأتربة متفاوتة على شمال وغرب ووسط المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: أمطار متفاوتة وبرد على بعض مناطق المملكة.. اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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