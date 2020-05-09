محمد بن مسعود - الدمام - ليرتفع الإجمالي إلى 3224 حالة إصابة و17 ضحية للفيروس أعلنت سلطنة عُمان، السبت، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 17 حالة، كما أعلنت 112 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي 3224 حالة. وقالت وزارة الصحة: تسجيل (112) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)، منها (52) حالة لعُمانيين، و(60) حالة لغير عُمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (3224) حالة وعدد الوفيات (17)، وتود الوزارة التأكيد بأن (1068) حالة قد تماثلت للشفاء. وقالت عن حالة الوفاة الجديدة: الضحية مواطنة مصابة بمرض كورونا (كوفيد-19) وتبلغ من العمر (80) عاماً.سلطنة عُمان فيروس كورونا الجديد 09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 12:14 PM Advertisements ليرتفع الإجمالي إلى 3224 حالة إصابة و17 ضحية للفيروس سلطنة عُمان تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة سلطنة عُمان تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة أعلنت سلطنة عُمان، السبت، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 17 حالة، كما أعلنت 112 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي 3224 حالة. وقالت وزارة الصحة: تسجيل (112) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)، منها (52) حالة لعُمانيين، و(60) حالة لغير عُمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (3224) حالة وعدد الوفيات (17)، وتود الوزارة التأكيد بأن (1068) حالة قد تماثلت للشفاء. وقالت عن حالة الوفاة الجديدة: الضحية مواطنة مصابة بمرض كورونا (كوفيد-19) وتبلغ من العمر (80) عاماً. الكلمات المفتاحية ، سلطنة عُمان تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عُمان تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.