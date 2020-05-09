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طبّقت الحكومة التركية، اليوم السبت، زيادة في سعر السولار بقيمة 13 قرشاً على كل لتر، وهي الزيادة الرابعة خلال الـ 5 أيام الأخيرة.
وقالت نقابة ملاك محطات التزوّد بالطاقة والمواد البترولية والغاز في تركيا (EPGİS)، في بيان أمس الجمعة: "الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات من المقرر أن تطبق اعتباراً من 9 مايو 2020، على أن تكون الزيادة 15 قرشاً على البنزين، و13 قرشاً على السولار".
ووفقا لـ "زمان" التركية، فبعد هذه الزيادة يكون سعر لتر السولار في أنقرة قد ارتفع من 5.23 ليرة تركية للتر الواحد إلى 5.46 ليرة تركية للتر، بينما ارتفع في إسطنبول من 5.15 ليرة إلى 5.28 ليرة للتر، أما مدينة إزمير فقد ارتفع سعر اللتر فيها من 5.25 ليرة إلى 5.38 ليرة للتر الواحد.
أما سعر البنزين، فقد ارتفع في إسطنبول من 5.56 ليرة إلى 5.71 ليرة، وارتفع في أنقرة وإزمير من 5.57 ليرة إلى 5.82 ليرة تركية للتر الواحد.تركيا أسعار البنزين
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 12:32 PM
زيادات تطبق بدءاً من اليوم وتتفاوت بين منطقة وأخرى وتأخذ معها السولار
طبّقت الحكومة التركية، اليوم السبت، زيادة في سعر السولار بقيمة 13 قرشاً على كل لتر، وهي الزيادة الرابعة خلال الـ 5 أيام الأخيرة.
وقالت نقابة ملاك محطات التزوّد بالطاقة والمواد البترولية والغاز في تركيا (EPGİS)، في بيان أمس الجمعة: "الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات من المقرر أن تطبق اعتباراً من 9 مايو 2020، على أن تكون الزيادة 15 قرشاً على البنزين، و13 قرشاً على السولار".
ووفقا لـ "زمان" التركية، فبعد هذه الزيادة يكون سعر لتر السولار في أنقرة قد ارتفع من 5.23 ليرة تركية للتر الواحد إلى 5.46 ليرة تركية للتر، بينما ارتفع في إسطنبول من 5.15 ليرة إلى 5.28 ليرة للتر، أما مدينة إزمير فقد ارتفع سعر اللتر فيها من 5.25 ليرة إلى 5.38 ليرة للتر الواحد.
أما سعر البنزين، فقد ارتفع في إسطنبول من 5.56 ليرة إلى 5.71 ليرة، وارتفع في أنقرة وإزمير من 5.57 ليرة إلى 5.82 ليرة تركية للتر الواحد.
، كلاكيت رابع مرة في 5 أيام.. تركيا تفاجئ مواطنيها برفع أسعار البنزين ،
المصدر : الخليج 365
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