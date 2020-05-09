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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني؛ اليوم السبت، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة بمناطق عدة.
وقال "الحصيني": "متوقع خلال اليوم السبت حتى صباح الأحد -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد على عموم القصيم وأجزاءٍ من: حائل والباحة وعسير وجازان وشرق المدينة والزلفي وعفيف وحفر الباطن وشمال الصمان، ورياح مثيرة للأتربة متفاوتة على شمال وغرب ووسط المملكة".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها اليومي سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، وفرصة لهطول أمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، حفر الباطن، القيصومة، الرياض)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية).عبد العزيز الحصيني أمطار رعدية
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 12:20 PM
تتفاوت من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة.. والأخيرة شمال وغرب ووسط
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني؛ اليوم السبت، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة بمناطق عدة.
وقال "الحصيني": "متوقع خلال اليوم السبت حتى صباح الأحد -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد على عموم القصيم وأجزاءٍ من: حائل والباحة وعسير وجازان وشرق المدينة والزلفي وعفيف وحفر الباطن وشمال الصمان، ورياح مثيرة للأتربة متفاوتة على شمال وغرب ووسط المملكة".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها اليومي سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، وفرصة لهطول أمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، حفر الباطن، القيصومة، الرياض)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية).
، هطولات وبَرَد بهذه المناطق.."الحصيني" متوقعاً أجواء اليوم: رياح تثير أتربة ،
المصدر : الخليج 365
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