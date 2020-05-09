، 5 دول تكشف آخر تطورات "كورونا".. الجائحة تتواصل والأرقام لا تهدأ ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزير الصحة الأفغانى يخضع للعلاج بعد أن ضربه الفيروس.. حالته مستقرة

سجلت أفغانستان، اليوم السبت، 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، وقال وحيد مجروح نائب وزير الصحة الأفغاني - حسبما ذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية: إن إجمالى عدد المصابين ارتفع إلى 4333 شخصًا في أنحاء البلاد.

وفى سياق متصل، أوضح مجروح أن حالة وزير الصحة الأفغانى مستقرة ويخضع للعلاج فى الوقت الحالى، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية، أمس الأول الخميس، إصابة الوزير بفيروس كورونا المستجد، وأن حالته مستقرة، وتم عزله فى مقر سكنه.

ومن سنغافورة قالت وزارة الصحة، اليوم: إنها سجلت 753 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 22460.

وأضافت الوزارة في بيان أن الغالبية العظمى للإصابات الجديدة بين عمال مهاجرين يعيشون في مدن سكنية خاصة بهم.

وفي باكستان ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) إلى 27474 حالة، و622 حالة وفاة. وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم السبت، أن هذا الارتفاع جاء بعد تسجيل 438 حالة إصابة جديدة في إقليم "البنحاب"، و151 حالة بإقليم "بلوشستان"، و51 حالة بالعاصمة "إسلام آباد"، بالإضافة إلى 27 حالة في منطقة "جيلجيت بالتستان"، وحالة واحدة في ولاية "أزاد جامو وكشمير".

وفي بانكوك سجلت تايلاند أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، يوم السبت، ليصل إجمالي الحالات إلى 3004، والوفيات 56 منذ بدء انتشار المرض في يناير/ كانون الثاني.

قال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا تاويسين ويسانويوتين: إن رجلًا (68 عامًا) من بانكوك توفي جراء الإصابة بالفيروس.

وأضاف أن من بين الحالات الجديدة اثنين من إقليم يالا الجنوبي؛ حيث تتخذ السلطات إجراءات صارمة لفحص الناس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالعدوى، وثمة إصابة ذات صلة بحالات سابقة، وبينما يشير السجل المرضي لحالة منها إلى خطورة التواجد في الأماكن العامة.

ودفع تباطؤ عدد حالات الإصابة الجديدة بالبلاد إلى السماح بشكل متحفّظ لبعض الأعمال بمعاودة فتح أبوابها بعد أسابيع من حالة العزل شبه التام.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم السبت، عن تسجيل 199 حالة وفاة و1906 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت وزارة الصحة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم": "إنه تم تسجيل 1906 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و100 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 31522 حالة و3160 وفاة".

وسيتم تطبيق تدابير الحجر الصحي والعزل الاجتماعي الطوعي في المكسيك، لغاية 30 مايو، ولكن وفقًا لخطة السلطات فى المناطق، ليبدأ الرفع التدريجي للقيود في 18 مايو.

وقالت الحكومة في وقت سابق: إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.فيروس كورونا الجديد