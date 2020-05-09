، روسيا تعيش "الوباء" بشكل متأخر وتتحول إلى بؤرة تفشي "كورونا" جديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فرضت ارتداء الكمامات والقفازات.. وتمديد إجراءات الإغلاق بالعاصمة

لليوم السادس على التوالي، سجلت روسيا، الجمعة، أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في وقت باتت تعد مركزاً جديداً لتفشي الوباء.

وبحسب أرقام رسمية تم تسجيل 10 آلاف و669 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الـ 24 الماضية، مقارنة بـ 11 ألفاً و231 إصابة الخميس؛ ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة إلى 187 ألفاً و859.

ويبقى عدد الضحايا منخفضاً نسبياً بـ 1723 وفاة، بينها أيضا 98 خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

وفي إحاطة صحفية، قال مايكل ريان؛ المدير التنفيذي المكلف بمسائل الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، إن "روسيا تعيش على الأرجح الوباء بشكل متأخر".

وذكّر موسكو بـ "استخلاص الدروس" من تجارب الدول الأخرى التي واجهت الجائحة.

وباتت روسيا الآن الرابعة من حيث حصيلة الإصابات المسجلة في أوروبا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس، تتقدمها دول الخليج 365 أن ضربها الوباء بشدة هي بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وظهر على التلفزيون رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين؛ لأول مرة منذ أن أدخل المستشفى بعد إعلان إصابته بمرض كوفيد-19 يوم 30 أبريل.

وشارك ميشوستين؛ في اجتماع عبر الفيديو مع وزرائه خصّص للتباحث في الدعم الاقتصادي والاجتماعي للعسكريين الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية.

ووفق وسائل إعلام رسمية، يواصل رئيس الحكومة تلقي العلاج في المستشفى. ورغم عدم حديثه عن وضعه الصحي، إلا أن الرئيس فلاديمير بوتين؛ قال قبل أيام، إنه "صار أفضل".

والخميس، أعلن رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين؛ تمديد إجراءات الإغلاق في العاصمة حتى 31 مايو.

والعاصمة هي البؤرة الأساسية للوباء بتسجيلها 5846 إصابة جديدة، الجمعة؛ لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 98522، ما يمثل نصف الحالات في البلاد.

وفرضت موسكو على الناس ارتداء الكمامات والقفازات في وسائل النقل العامة والمتاجر تحت طائلة دفع غرامة، اعتباراً من الثلاثاء.

ويسمح لسكان العاصمة بالخروج لفترات قصيرة للتبضع أو لاصطحاب الكلاب في نزهة، أو للقيام بأعمال ضرورية مع حمل الأذون لذلك.

وأعلنت روسيا عطلة عمل وفرضت إجراءات حجر تستمر حتى 11 مايو، لكن لم يتم تمديد ذلك حتى الآن.

وفي ذكرى الانتصار السوفياتي في الحرب العالمية الثانية المصادف، السبت، الذي عادة ما تحييه روسيا بعروض عسكرية ضخمة، ستقتصر المناسبة على طلعات جوية وألعاب نارية.

وللمرة الأولى سيلقي الرئيس بوتين خطاباً قرب نصب "الشعلة الخالدة" قرب جدران "الكرملين"، وليس خلال عرض عسكري في الساحة الحمراء.روسيا فيروس كورونا الجديد