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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 1251 إلى 168551 حالة.
ووفق "رويترز": ارتفع أيضًا عدد حالات الوفاة 147 إلى 7369 حالة.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 11:15 AM
إجمالي المصابين وصل إلى 168551 حالة وعدد الضحايا بات 7369خلال 24 ساعة.. 1251 إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا و147 وفاة
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 1251 إلى 168551 حالة.
ووفق "رويترز": ارتفع أيضًا عدد حالات الوفاة 147 إلى 7369 حالة.
، خلال 24 ساعة.. 1251 إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا و147 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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