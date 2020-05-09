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أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة، دون تغيير عن يوم الخميس.
وذكرت اللجنة، في بيان، أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة واردة من الخارج في الثامن من مايو.
ووفق "رويترز" قالت اللجنة أيضاً إنه تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة دون أعراض، يوم الجمعة، مقابل 16 حالة يوم الخميس.
وجاء في بيان اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82887، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.الصين فيروس كورونا الجديد
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 11:11 AM
إجمالي إصابات الفيروس يبلغ الآن 82887 والوفيات كما هي 4633جديد الصين.. إصابة واحدة جديدة بكورونا و15 حالة دون أعراض
أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة، دون تغيير عن يوم الخميس.
وذكرت اللجنة، في بيان، أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة واردة من الخارج في الثامن من مايو.
ووفق "رويترز" قالت اللجنة أيضاً إنه تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة دون أعراض، يوم الجمعة، مقابل 16 حالة يوم الخميس.
وجاء في بيان اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82887، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.
، جديد الصين.. إصابة واحدة جديدة بكورونا و15 حالة دون أعراض ،
المصدر : الخليج 365
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