، جديد الصين.. إصابة واحدة جديدة بكورونا و15 حالة دون أعراض ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي إصابات الفيروس يبلغ الآن 82887 والوفيات كما هي 4633

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة، دون تغيير عن يوم الخميس.

وذكرت اللجنة، في بيان، أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة واردة من الخارج في الثامن من مايو.

ووفق "رويترز" قالت اللجنة أيضاً إنه تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة دون أعراض، يوم الجمعة، مقابل 16 حالة يوم الخميس.

وجاء في بيان اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82887، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.الصين فيروس كورونا الجديد