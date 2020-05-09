شكرا لمتابعة خبر عن سقوط أمطار رعدية وحبات برد على عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير، اليوم السبت، عن توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بسقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع وجود فرصة لتساقط البرد وجريان الأودية بالسيول على مرتفعات ومحافظات شرق منطقة عسير وتهامة.

وأوضح الدفاع المدني، أن الحالة تستمر حتى الأربعاء المقبل؛ مناشدًا المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية.

وشدد على أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة؛ فضلًا عن اتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.