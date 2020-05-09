شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الاتصالات تعلن إيقاف الطلبات من المتاجر الإلكترونية وشركات الشحن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت ‏وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت، عن إيقاف الطلبات من المتاجر الإلكترونية وإيقاف جميع شركات الشحن إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، وذلك بدءًا من تاريخ 12 مايو – 20 رمضان.

وأكدت الوزارة، على تلك الشركات بأن تؤكد لجميع عملائها في حال عدم امكانية تسليم اي شحنات جديدة يتم طلبها خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وذلك لوجود أعداد كبيرة من الشحنات الحالية ولضمان التوصيل في الموعد المحدد.