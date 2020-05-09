أتربة مثارة على تبوك

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية ، وتستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية ، وتستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً. وشمل التنبيه مدينة تبوك وكافة محافظات المنطقة .

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