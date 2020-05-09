شكرا لمتابعة خبر عن «الصناعات العسكرية» تمنح التراخيص لـ 25 شركة وطنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني، نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية عن ترخيص هيئة الصناعات العسكرية منذ بداية عملها لـ 25 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية.

وأشار إلى تطوير خاصة لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري،بهدف دعم الإنتاج المحلي سواء في في مجالات تقديم الخدمات العسكرية، أو توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية .

كما أكد على استمرار الهيئة تحقيق أهداف الرؤية 2030 لدعم الصناعة الوطنية لا سيما الصناعات العسكرية بما يعزز قدرات الوطن عسكرياً ويزيد من العائد الإقتصادي .