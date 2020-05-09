“قتل وتحريض وتعذيب وقرصنة ” … تطورات جديدة وأدلة تظهر في قضية شقيق أمير قطر المطلوب للمحاكمة في أمريكا !

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بمرور الوقت تظهر أدلة جديدة ويزداد عدد شهود العيان على سلسلة من جرائم القتل والتحريض على القتل والخطف والتعذيب والابتزاز التي ارتكبها خالد بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر الحالي تميم بن حمد، بحسب ما ذكرته ريبيكا كاستانيدا محامية الدفاع عن مدعين في قضايا منظورة أمام القضاء الأميركي.

تهدئة غضب زوجته بالقتل

ووفقا لما نشرته “العربية ” قق وكشفت المحامية الأميركية مؤخراً النقاب عن معلومات من العيار الثقيل. ونقلت عن شهود عيان جدد تأكيدهم أن خالد بن حمد ارتكب شخصياً جريمة قتل إرضاءً لزوجته ولتهدئة ثورتها وغضبها بسبب تأخر أحد الموظفين، هندي الجنسية، عن الظهور في الموعد المتفق عليه لإعادتها من أحد مراكز التسوق.

تحريض على قتل مسؤول رياضي

وقالت محامية الدفاع عن المدعين ماثيو بيتارد وماثيو أليندي في 2019، والتي تصف بالتفصيل ممارسات العنف والتهديد التي اقترفها خالد بن حمد آل ثاني ضد المواطنين الأميركيين بيتارد وأليندي، يجري التوسع فيها لتشمل ثلاثة أميركيين آخرين يتهمون شقيق أمير قطر تميم بن حمد بالتحريض والتهديد بقتل رئيس إحدى منظمات سباقات السيارات الرياضية الأميركية.

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شاهد أميركي يظهر

وكشفت كاستانيدا وجود 5 مدعين و”شهادات عن 7 حالات تحريض على القتل. كما شاهد أحد المدعين قيام خالد بن حمد بقتل شخص ما أمامه، وقد طلب منه (خالد) المساعدة في القتل، ورفض المدعي المشاركة في الجريمة”.

واستطردت كاستانيدا شارحةً أن “المدعي شاهد (خالد) وهو يقتل موظف زميل له”. ويسعى المدعي حالياً “لتحريك الدعوى القضائية ضد خالد بن حمد، الذي طلب منه أن يشارك معه في عملية القتل”.

قرصنة بريد شيخ بحريني

في سياق متصل، قالت المحامية الأميركية إن أحد المدعين الثلاثة الجدد تقدم بدعوى تتناول بالتفصيل كيف أصدر خالد بن حمد أوامر بشن عمليات قرصنة إلكترونية استهدفت أحد منافسيه في البحرين.

وقالت كاستانيدا: “قام (خالد بن حمد) باختراق شامل لكل المواقع التجارية ورسائل البريد الإلكتروني الشخصية وخوادم كمبيوتر شيخ بحريني يعده خالد بن حمد خصماً أو عدواً له بشكل شخصي”.

