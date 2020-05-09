معارض قطري يكشف حقيقة الانقلاب على الأمير “تميم بن حمد”.. وهذه تفاصيل ما حدث في “الوكرة” !

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حسم المعارض القطري المقيم بلندن، خالد الهيل، حقيقة الانقلاب على الأمير تميم بن حمد يقوده ابن عمه حمد بن جاسم، كاشفًا، في الوقت نفسه، تفاصيل ما حدث مؤخرًا في مدينة الوكرة القطرية.

عصيان للأوامر العسكرية

وسرد “الهيل” في سلسلة تغريدات، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ما وصفه بأنه معلومات حول بوادر انقلاب في قطر، بعد عصيان للأوامر العسكرية، وتمرد، قائلًا :”أنه تمت الاستعانة بـ”المستعمر التركي” وقوات التدخل السريع في لخويا لفض العملية” .

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وأوضح الهيل أن ما حدث في منطقة الوكرة هو مشاجرة عائليه تطورت إلى حوادث إطلاق نار في عدة منازل، وكان من ضمن المشاركين مجموعة من الضباط من الأسرة الحاكمة، وتطور الوضع إلى أن دخل أحد الضباط إلى مقر الاستخبارات العسكرية، وصوب نحو ابن عمه في داخل مكتبه وهو الآن في حالة حرجة.

إطلاق نار

وأشار “الهيل” إلى أنه مما تأكد لديه أن أحد أفراد الأسرة توجه فعلا إلى قصر الوجبه، وأطلق النار على كابينة الحراسة الأولى، حيث أصر على لقاء الأمير أو حمد بن خليفة، ولكن قوبل بالرفض فبادر إلى إطلاق النار في الجو، وتم تصويب سيارته واعتقاله، ومداهمة منزله أيضا، والآن هناك طوارئ في الأجهزة الأمنية، وفق تأكيده.

واختتم “الهيل” تغريداته :”لاشك أن حمد بن جاسم لديه أطماع في الحكم، وإن حصلت له أي فرصة للانقضاض على الحكم فإنه سيفعل، لكن فكرة أن يكون “حمد” حاكمًا لدولة قطر أمر مرفوض جملة وتفصيلًا، سواء من ناحية القبول الشعبي له، أو التوافق الدولي عليه، لذلك ليس لديه أي إمكانيات أو شجاعة للقيام بأي عملية انقلاب”.

