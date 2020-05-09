︎ :
.
علق رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، أمس السبت، على لقاء سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق، ببرنامج ” الليوان ” .
وقال آل الشيخ: ” لقاء مميز من نجم مميز، وبدأت الحسابات الوهمية بالنباح كالعادة ” .
وكان الجابر قد علق على إعفاءه من منصبه، قائلا: ” أعفيت من رئاسة نادي الهلال حتى انتقل لمناصب أخرى أخدم فيها وطني، وفخور برئيس الهلال الحالي فهد بن نافل ” .
وصرح الجابر بأن عائلته لم تكن أبدًا نصراوية، قائلا: ” الوالد كان نجماوي شبابي، وأخي عبدالله كان يطارد الهلال بعلمه في الشرقية، لكن النصر حوّل مساره لما أعطوه مبلغ من المال واشتروا له سيارة 240L ” .
وأضاف: ” في بداية مسيرتي حاول النصر التعاقد معي، ولكن أنا هلالي ورغبتي كانت الاستمرار في الهلال ” .
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ بعد لقاء الجابر: ” بدأ النباح كالعادة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.