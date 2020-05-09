أنباء عن اعتقال 8 من أسرة آل ثاني في قطر

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تداولت أنباء تفيد باعتقال نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع خالد العطي، و ثمانية من أسرة آل ثاني في قطر.

يأتي ذلك بعد محاولة الانقلاب التي حدثت في قطر قبل أيام، فيما ذكرت “صدى” في تقرير لها نقلًا عن مصادر أن هناك حملة اعتقالات واسعة في أسرة آل ثاني .





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