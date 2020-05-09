نائب وزير الاتصالات يكشف عن اتجاه لجعل “العمل عن بعد” نظامياً في الجهات الحكومية

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كشف نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي عن وجود دراسة لإتاحة العمل عن بعد بصورة نظامية في الجهات الحكومية مستقبلاً، بعد نجاح التجربة خلال جائحة “كورونا” المستجد.

وقال العوهلي إن 95% من الجهات الحكومية باتت تعتمد حالياً على العمل عن بعد، مشيراً إلى وجود اقتراح للتوسع في هذا الصدد واعتبار العمل عن بعد أسلوباً نظامياً في تأدية الوظيفة الحكومية بشكل دائم.

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وأبان خلال حديثه في ندوة “العمل عن بُعد” التي نظمتها وزارة المالية افتراضياً، أن 70% من الأعمال بعد الجائحة في القطاعين العام والخاص سيكون عن بعد، ما سيسهم في طرح المزيد من هذه الوظائف في الفترات المقبلة.

وأوضح أنه جرى خلال أبريل الماضي إجراء وتبادل 143 مليون عملية ومعلومة إلكترونياً بين الجهات الحكومية، بزيادة تقدر بنحو 70% عن نفس الفترة من العام الماضي 2019، مبيناً أن هذه الجهات وفرت للمستفيدين أكثر من 3600 خدمة إلكترونية مختلفة.

من جهته، أكد وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، أحمد الصويان، أن الموظفين الآن أصبحت تتوفر لديهم الجاهزية للعمل عن بعد، لافتاً إلى أنه مع البنية التحتية المتميزة لخدمات الاتصالات في المملكة؛ سيكون العمل عن بعد أكثر عملية، ويجب تحقيق الاستفادة المثلى منه.

