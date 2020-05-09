فيديو.. الشيخ المطلق يبين الفرق بين الفقير والمسكين في أهل الزكاة

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، خلال استضافته في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، الفرق بين الفقير والمسكين في أهل الزكاة.
وقال المطلق إن الفقير هو الذي لا يجد شيئا من كفايته والمسكين هو الذي يجد بعض كفايته؛ النصف فأكثر مثلا، لكنه لا يغطي كفايته، مستشهدا بقوله تعالى (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ)، وبهذا فالمساكين يملكون سفينة.
وأضاف أن المسكين يكون عنده شيء من المال، وهو أحسن حالا من الفقير ، لكنه لا يغطي نفقاته. والفقير هو الدرجة الشديدة في الحاجة.
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