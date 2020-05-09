بعد أن قدّر صغر سنه.. أمير عسير يكافئ مصوّر فيديو ازدحام سوق المواشي بمحايل

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كافأ أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، المصور الشاب حسن آل عايضة الذي صور وبث فيديو يُبين ازدحاماً شديداً في أحد أسوق المواشي بمحايل، بإشراكه له في يوم عمل كامل بمكتبه بالإمارة.

جاء ذلك بعد أن قدرت الإمارة صغر سن مصور المقطع وحُسن نيته وعدم قصده التشويش على عمل الأجهزة الحكومية، أو الانتقاص من الجهود التي تبذلها الأمانة وبلدياتها الفرعية.

من جانبه، عبّر مصور المقطع الذي يدرس بالصف الثاني الثانوي ويعمل إماماً وخطيباً لأحد المساجد ويحفظ القرآن الكريم كاملاً ويقرض الشعر، وفقاً لـ”سبق”، عن شكره وتقديره لما قدمه له أمير المنطقة واهتمامه بملاحظاته واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأمر.

