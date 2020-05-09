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كافأ أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، المصور الشاب حسن آل عايضة الذي صور وبث فيديو يُبين ازدحاماً شديداً في أحد أسوق المواشي بمحايل، بإشراكه له في يوم عمل كامل بمكتبه بالإمارة.
جاء ذلك بعد أن قدرت الإمارة صغر سن مصور المقطع وحُسن نيته وعدم قصده التشويش على عمل الأجهزة الحكومية، أو الانتقاص من الجهود التي تبذلها الأمانة وبلدياتها الفرعية.
من جانبه، عبّر مصور المقطع الذي يدرس بالصف الثاني الثانوي ويعمل إماماً وخطيباً لأحد المساجد ويحفظ القرآن الكريم كاملاً ويقرض الشعر، وفقاً لـ”سبق”، عن شكره وتقديره لما قدمه له أمير المنطقة واهتمامه بملاحظاته واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن قدّر صغر سنه.. أمير عسير يكافئ مصوّر فيديو ازدحام سوق المواشي بمحايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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