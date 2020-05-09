︎ :
.
وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، وكالة المشاريع والشؤون الهندسية، بتكوين لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين، وذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأكد السديس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استكمال كافة المشروعات المتعلقة بالحرمين، وتوفير كل سبل الراحة لقاصديهما، مبينًا أن المشروعات العملاقة خير شاهد على ذلك.
وتوجه الرئيس العام بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بأن يمدّ في عمرهما، ويمتعهما بالصحة والعافية..، جزاء ما يقدمانه للحرمين الشريفين وقاصديهما.
كانت هذه تفاصيل خبر إنفاذاً للتوجيهات الكريمة.. تكوين لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.