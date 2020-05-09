إنفاذاً للتوجيهات الكريمة.. تكوين لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين

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وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، وكالة المشاريع والشؤون الهندسية، بتكوين لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين، وذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد السديس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استكمال كافة المشروعات المتعلقة بالحرمين، وتوفير كل سبل الراحة لقاصديهما، مبينًا أن المشروعات العملاقة خير شاهد على ذلك.

وتوجه الرئيس العام بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بأن يمدّ في عمرهما، ويمتعهما بالصحة والعافية..، جزاء ما يقدمانه للحرمين الشريفين وقاصديهما.

