السعودية اليوم / سنغافورة تسجل 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سنغافورة 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس

قالت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم إنها سجلت 753 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأضافت الوزارة في بيان أن الغالبية العظمى للإصابات الجديدة بين عمال مهاجرين يعيشون في مدن سكنية خاصة بهم.

// انتهى //

10:59ت م

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سنغافورة 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسقالت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم إنها سجلت 753 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 22460.وأضافت الوزارة في بيان أن الغالبية العظمى للإصابات الجديدة بين عمال مهاجرين يعيشون في مدن سكنية خاصة بهم.// انتهى //10:59ت م0024

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