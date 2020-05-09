السعودية اليوم / أمطار متفرقة على محافظة الطائف



الطائف 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس

هطلت مساء أمس أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت قيا، وشقصان، وسديرة وساموده وأجزاء متفرقة من المحافظة، سالت على أثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

10:59ت م

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