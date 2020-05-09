السعودية اليوم / تسجيل 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا



برلين 16 رمضان ١٤٤١ ه الموافق 9 مايو 2020 م واس

سجلت ألمانيا ١٢٥١ حالة إصابة موكدة بفيروس

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى ٧٣٦٩ بعد تسجيل 147 حالة.

// انتهى //

10:54ت م

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برلين 16 رمضان ١٤٤١ ه الموافق 9 مايو 2020 م واسسجلت ألمانيا ١٢٥١ حالة إصابة موكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الإصابات فيها بسبب هذه الجائحة إلى ١٦٨٥٥١ حالة.وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى ٧٣٦٩ بعد تسجيل 147 حالة.// انتهى //10:54ت م0022

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