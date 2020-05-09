السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سول 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 18 إصابة جديدة بفيروس

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 10840 إصابة فضلا عن 256 حالة وفاة.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج سي كيون في اجتماع بشأن الفيروس اليوم السبت إن الحكومة ستسخر "كل الموارد المتاحة" للعثور على حاملي الفيروس وعزلهم.

وقد دفع تسجيل أعداد قليلة من الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الماضية السلطات إلى تخفيف توجيهات التباعد الاجتماعي وجدولة إعادة فتح تدريجية للمدارس اعتبارا من الأسبوع المقبل.

// انتهى //

09:44ت م

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سول 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، من بينها 12 إصابة في العاصمة سول.وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 10840 إصابة فضلا عن 256 حالة وفاة.وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج سي كيون في اجتماع بشأن الفيروس اليوم السبت إن الحكومة ستسخر "كل الموارد المتاحة" للعثور على حاملي الفيروس وعزلهم.وقد دفع تسجيل أعداد قليلة من الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الماضية السلطات إلى تخفيف توجيهات التباعد الاجتماعي وجدولة إعادة فتح تدريجية للمدارس اعتبارا من الأسبوع المقبل.// انتهى //09:44ت م0014

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